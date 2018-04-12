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Кремль прокомментировал заявления США по Сирии
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    Кремль прокомментировал заявления США по Сирии

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    Кремль прокомментировал заявления США по Сирии

    Москва, 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о ракетном ударе в Сирии, заявив, что Москва призывает избегать роста напряженности, который может помешать процессу мирного урегулирования в стране.

    «В России тщательно следят за соответствующими заявлениями, которые идут из Вашингтона. И по-прежнему мы считаем, что крайне необходимо избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии», — сказал он.

    Представитель Кремля подчеркнул, что подобные действия могут иметь «чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования».

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter призвал Россию подготовится к ракетному удару по Сирии. «Мы тоже не мягкие»: Джабаров отреагировал на воинствующие заявления Майка Помпео «Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и «умные». Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим», — написал он.

    В ответ Песков заявил, что Москва не является сторонником твиттер-дипломатии.

    «Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — сказал он.

    Автор: Алексей Громов
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