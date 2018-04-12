Российским магазинам могут разрешить продавать безрецептурные лекарства

Москва, 12 апреля. Российским магазинам могут разрешить реализацию лекарств, для покупки которых не требуется рецепт врача. Соответствующий законопроект разработал Минпромторг России.

Согласно ему, продажу безрецептурных лекарств без специальной лицензии на фармацевтическую деятельность предлагается разрешать компаниям, осуществляющим розничную продажу пищевых продуктов, пишет «Коммерсантъ».

Для того, чтобы выставить на полки лекарства, магазинам нужно будет только уведомить Росздправнадзор об осуществлении фармацевтической деятельности. В законопроекте Минпромторга также представлен перечень из 34 групп безрецептурных препаратов.

Доработанный законопроект был направлен в Минздрав во вторник, 10 апреля.

Напомним, ранее в Совете Федерации выступили с инициативой обязать государство оплачивать редкие и дорогостоящие лекарства зарубежного производства.