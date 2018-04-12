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Более 100 тысяч дополнительных мест создали в детских садах России — Минобрнауки РФ
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    Более 100 тысяч дополнительных мест создали в детских садах России — Минобрнауки РФ

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    Более 100 тысяч дополнительных мест создали в детских садах России — Минобрнауки РФ

    Москва, 12 апреля. Более ста тысяч дополнительных мест было создано в российских детских садах в прошлом году. Об этом сообщается на сайте министерства образования и науки Российской Федерации.

    Министерство образования и науки России подвели итоги работы за прошедший год. Как стало известно, по состоянию на декабрь прошлого года доступность дошкольного образования для детей от трех до семи лет приблизилась к отметке в 100%.

    «В 2017 году создано более 100 тысяч дополнительных мест в детских садах. По состоянию на декабрь 2017 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 98,9%», — сообщает ведомство.

    В семи регионах России показатель доступности дошкольного образования был меньше 95%. Речь идет об Ингушетии, где показатель составил 70,3%, Дагестане – 81,8%, Крыме – 83%, Бурятии – 92,5%, Тыве – 93,4%, Забайкальском крае – 94,4% и Северной Осетии – Алании – 94,7%. Отмечается, что ведомство проводит адресную работу с данными субъектами.

    Автор: Алексей Громов
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