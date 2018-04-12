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Оптимист, спортсмен, патриот: опубликована ранее секретная характеристика Гагарина
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    Оптимист, спортсмен, патриот: опубликована ранее секретная характеристика Гагарина

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    Оптимист, спортсмен, патриот: опубликована ранее секретная характеристика Гагарина

    Москва, 12 апреля. Министерство обороны России опубликовало ранее секретную служебную характеристику первого космонавта Юрия Гагарина.

    Некогда секретная характеристика Гагарина была составлена в Центре подготовки космонавтов. В честь Дня космонавтики Минобороны РФ обнародовало эти данные. Из документов следует, что первый космонавт был оптимистом, спортсменом и настоящим патриотом.

    «Интеллектуальное развитие высокое, — подчеркивается в характеристике Гагарина. — Волевые процессы устойчивы. В структуре личности преобладает общительность, оптимизм и здоровый юмор. Дисциплинированный, грамотный офицер».

    Кроме того, составители характеристики отметили общительность Гагарина. Они уточнили, что он был вежлив в обращении с окружающими.

    «Политически развит, идеологически устойчив, умеет хранить военную тайну, — отмечается в документе. — Предан делу партии и социалистической Родине».

    Оптимист, спортсмен, патриот: опубликована ранее секретная характеристика Гагарина

    Автор: Катерина Тимошенская
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