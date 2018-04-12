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«Пленники и пешки не говорят за себя»: британцы поняли, какую роль Лондон уготовил Скрипалям
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    «Пленники и пешки не говорят за себя»: британцы поняли, какую роль Лондон уготовил Скрипалям

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    «Пленники и пешки не говорят за себя»: британцы поняли, какую роль Лондон уготовил Скрипалям

    Лондон, 12 апреля. Посольство РФ в Лондоне отреагировало на «заявление» Юлии Скрипаль, опубликованное британской стороной.

    Российские дипломаты отметили, что послание дочери экс-сотрудника ГРУ написано так, чтобы полностью соответствовать британской версии инцидента с отравлением, а также обратили внимание, что Юлию хотят оградить от окружающего мира.

    «Заявление Юлии Скрипаль» буква за буквой повторяет официальный нарратив Великобритании, оно также призвано оградить Юлию от внешнего мира», — говорится в комментарии посольства РФ в Twitter.

    Жители Соединенного королевства, комментируя заявление Юлии Скрипаль, признали, что ей и ее отцу Лондоном, по всей видимости, уготована роль «пленников и пешек». 

    «Они в плену, пешки никогда не смогут говорить за себя…» — написал пользователь с ником Histroika.      

    «Если они не позволят ей (Юлии Скрипаль  — прим. ФАН) созвать пресс-конференцию, никто не поверит в это … (неправдоподобную версию Лондона — прим. ФАН) о том, что она не хочет контактировать с родственниками и официальными лицами РФ по собственной инициативе», — отметил Daniel.   

    «Конечно, они похищены. Москве стоит ответить удержанием двух британцев, а затем инициировать обмен. Или провести военную операцию в Великобритании на американский манер. Разве это будет сложно?» — предложили в Сети радикальное решение ситуации со Скрипалями.

    Впоследствии в Twitter российского посольства появилось и еще одно ироничное сообщение, посвященное Юлии Скрипаль. 

    «За меня никто не будет говорить» сказала полиция Лондона за Юлию Скрипаль», — говорится в комментарии.  

    «Если я правильно понял, за Скрипаль может отныне говорить только лондонская полиция? Я очень обеспокоен ее судьбой и судьбой ее отца», — отметил пользователь с ником k'achataki.

    Напомним, ранее посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что с Юлией Скрипаль все в порядке.

    Автор: Федор Веснин
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