«Пленники и пешки не говорят за себя»: британцы поняли, какую роль Лондон уготовил Скрипалям

Лондон, 12 апреля. Посольство РФ в Лондоне отреагировало на «заявление» Юлии Скрипаль, опубликованное британской стороной.

Российские дипломаты отметили, что послание дочери экс-сотрудника ГРУ написано так, чтобы полностью соответствовать британской версии инцидента с отравлением, а также обратили внимание, что Юлию хотят оградить от окружающего мира.

«Заявление Юлии Скрипаль» буква за буквой повторяет официальный нарратив Великобритании, оно также призвано оградить Юлию от внешнего мира», — говорится в комментарии посольства РФ в Twitter.

"Yulia Skripal statement" is carefully worded to support UK official narrative and to block Yulia from outside world https://t.co/1PxiAlvXM7 pic.twitter.com/X6BXMc1hPO — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 12, 2018

Жители Соединенного королевства, комментируя заявление Юлии Скрипаль, признали, что ей и ее отцу Лондоном, по всей видимости, уготована роль «пленников и пешек».

«Они в плену, пешки никогда не смогут говорить за себя…» — написал пользователь с ником Histroika.

They are prisoners now, pawns, they'll never be allowed to speak for themselves. — HISTROIKA (@HISTROIKA) April 12, 2018

«Если они не позволят ей (Юлии Скрипаль — прим. ФАН) созвать пресс-конференцию, никто не поверит в это … (неправдоподобную версию Лондона — прим. ФАН) о том, что она не хочет контактировать с родственниками и официальными лицами РФ по собственной инициативе», — отметил Daniel.

Unless they allowed her to hold a press conference, no one believes this BS that it was her wish not to be contacted by her relatives and gov — Daniel (@idaniel2121) April 12, 2018

«Конечно, они похищены. Москве стоит ответить удержанием двух британцев, а затем инициировать обмен. Или провести военную операцию в Великобритании на американский манер. Разве это будет сложно?» — предложили в Сети радикальное решение ситуации со Скрипалями.

They are definitely kidnapped. Russia should retaliate with two UK citizens held hostage in Russia on unknown place and then exchanged. Or Russian military action in UK to set them free American way. Any issues? — Martin Lipocky® (@lipocky) April 12, 2018

Впоследствии в Twitter российского посольства появилось и еще одно ироничное сообщение, посвященное Юлии Скрипаль.

«За меня никто не будет говорить» сказала полиция Лондона за Юлию Скрипаль», — говорится в комментарии.

«Если я правильно понял, за Скрипаль может отныне говорить только лондонская полиция? Я очень обеспокоен ее судьбой и судьбой ее отца», — отметил пользователь с ником k'achataki.

Only the MetPolice can speak on her behalf? I am very concerned for this poor woman and her father. — k'achataki (@kachataki) April 12, 2018

Напомним, ранее посольство России в Лондоне обратилось к британским властям с требованием доказать, что с Юлией Скрипаль все в порядке.