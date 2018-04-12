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Генерал ВСУ рассказал, почему Вашингтон не продает Киеву серьезное оружие
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    Генерал ВСУ рассказал, почему Вашингтон не продает Киеву серьезное оружие

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    Генерал ВСУ рассказал, почему Вашингтон не продает Киеву серьезное оружие

    Киев, 12 апреля. Генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко  рассказал, почему Вашингтон не продает Киеву серьезное оружие.

    Как считает Романенко, при действующем президенте США Дональде Трампе Вашингтон не хочет обострять отношения с Москвой и делать Украину сильной, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому они не продают Украине серьезное оружие — дают нам минимальное из возможного», — заявил генерал.

    Напомним, в конце прошлого года в США был принят оборонный бюджет на 2018 финансовый год, согласно которому 350 миллионов долларов планируется направить Украине для оказания ей помощи якобы в сфере безопасности. Кроме того, в декабре Вашингтон принял решение разрешить поставки Киеву летального оружия.

    Автор: Василий Котов
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