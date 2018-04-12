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«Мы тоже не мягкие»: в Совфеде отреагировали на заявления Помпео о политике США в отношении России
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    «Мы тоже не мягкие»: в Совфеде отреагировали на заявления Помпео о политике США в отношении России

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    «Пусть попробуют»: в Совфеде отреагировали на заявления Помпео о конце мягкой политики США в отношении РФ

    Москва, 12 апреля. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров объяснил воинствующие заявления кандидата на пост госсекретаря США Майка Помпео о политике США в отношении России, его желанием понравиться конгрессу. Именно поэтому, по мнению сенатора, их не стоит воспринимать всерьез.

    Он также напомнил о том, какие громкие заявления в свое время делал экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон при утверждении в парламенте. Помпео, по его мнению, так же очень хочет понравиться конгрессменам, поэтому его тезисы не стоит воспринимать серьезно, пишет РИА Новости.

    Напомним, Помпео должен выступить перед Комитетом сената США по иностранным делам в четверг. Выдержки из его речи ранее были распространены Белым домом. Согласно тексту выступления, Россия продолжает действовать агрессивно из-за многолетней мягкой политики Америки в отношении этой агрессии, которая завершилась.

    «Пусть попробуют, мы тоже не мягкие», — заметил в ответ Джабаров.

     

     

     

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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