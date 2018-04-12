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В США заявили, что путь Украины в НАТО будет долгим
Политика
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    В США заявили, что путь Украины в НАТО будет долгим

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    В США заявили, что путь Украины в НАТО будет долгим

    Киев, 12 апреля. Украине предстоит пройти еще долгий путь, чтобы стать членом НАТО, заявила постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон.

    Выступая в четверг на Киевском форуме безопасности, на отметила, что Вашингтон желает, чтобы Украина стало членом НАТО. Она подчеркнула, что США рассматривают различные варианты решения этого вопроса.

    Кей Бейли Хатчисон добавила, что путь в альянс для многих стран очень долгий, «ничего не происходит моментально». Хатчисон назвала хорошим шагом решение президента Украины Петра Порошенко одобрить очередную годовую национальную программу по подготовке государства к вступлению в Североатлантический альянс.

    Ранее на Украине оценили шансы попасть в НАТО. Украина далека от стандартов военно-политического блока НАТО из-за советского подхода к обороне и безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посол страны Роман Бессмертный.

    В США заявили, что путь Украины в НАТО будет долгим

    Автор: Анна Иванова
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