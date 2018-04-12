Меню
Политика
«Это деструкция»: украинский журналист разочаровался в майданах
Политика
Украина и Молдавия упростят пересечение границы для граждан обеих стран
Следующая новость
Загрузка...

    «Это деструкция»: украинский журналист разочаровался в майданах

    335

    «Это деструкция»: украинский журналист разочаровался в майданах

    Киев, 12 апреля. Украинский журналист Роман Скрыпин назвал майданы деструкцией. Об этом он заявил в эфире программы на своем YouTube-канале.

    На канале Skrypin.ua на платформе YouTube появился видеоролик, участниками которого стали украинский журналист Роман Скрыпин и один из лидеров радикалов Микола Коханивский. 

    Во время программы Роман Скрыпин, который пропагандировал Майдан и активно выступал на его стороне в 2013-2014 годах, признал, что разочаровался в переворотах.

    «Майданы – это деструкция. Смотрите, 2004-й год, первая Оранжевая революция, это расшатало, в принципе, потом Ющенко там что-то собирал. Но последний Майдан превратился из революции в войну», — заявил Роман Скрыпин.

    Также украинский журналист отметил, что экономика Украины находится в ужасном состоянии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    556
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    354
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    721
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    334