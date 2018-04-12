«Это деструкция»: украинский журналист разочаровался в майданах

Киев, 12 апреля. Украинский журналист Роман Скрыпин назвал майданы деструкцией. Об этом он заявил в эфире программы на своем YouTube-канале.

На канале Skrypin.ua на платформе YouTube появился видеоролик, участниками которого стали украинский журналист Роман Скрыпин и один из лидеров радикалов Микола Коханивский.

Во время программы Роман Скрыпин, который пропагандировал Майдан и активно выступал на его стороне в 2013-2014 годах, признал, что разочаровался в переворотах.

«Майданы – это деструкция. Смотрите, 2004-й год, первая Оранжевая революция, это расшатало, в принципе, потом Ющенко там что-то собирал. Но последний Майдан превратился из революции в войну», — заявил Роман Скрыпин.

Также украинский журналист отметил, что экономика Украины находится в ужасном состоянии.