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Украина
Савченко отвезли на обследование из-за голодовки
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    Савченко отвезли на обследование из-за голодовки

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    Савченко отвезли на обследование из-за голодовки

    Киев, 12 апреля. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, объявившую голодовку 23 марта, отвезли в поликлинику на обследование, сообщила ее сестра Вера Савченко.

    Ранее сестра депутата сообщила, что Надежда похудела на 15 килограммов. Савченко продолжает пить воду и курит сигареты.

    «Согласно той информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее (Надежду Савченко — прим. ред. ФАН) уже отвезли в клинику по ее согласию на обследование», — заявила Вера Савченко в эфире украинских СМИ.

    Она также добавила, что будет сегодня просить о свидании с сестрой.

    Напомним, что Надежду Савченко обвиняют в организации терактов в здании украинского парламента и правительственном квартале. В данный момент ей грозит от пяти лет заключения до пожизненного лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что Савченко рассказала, когда закончит голодовку. 

    Автор: Дима Оленин
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