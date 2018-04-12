Савченко отвезли на обследование из-за голодовки

Киев, 12 апреля. Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, объявившую голодовку 23 марта, отвезли в поликлинику на обследование, сообщила ее сестра Вера Савченко.

Ранее сестра депутата сообщила, что Надежда похудела на 15 килограммов. Савченко продолжает пить воду и курит сигареты.

«Согласно той информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее (Надежду Савченко — прим. ред. ФАН) уже отвезли в клинику по ее согласию на обследование», — заявила Вера Савченко в эфире украинских СМИ.

Она также добавила, что будет сегодня просить о свидании с сестрой.

Напомним, что Надежду Савченко обвиняют в организации терактов в здании украинского парламента и правительственном квартале. В данный момент ей грозит от пяти лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Савченко рассказала, когда закончит голодовку.