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Турция обсудит с НАТО использование базы «Инджирлик» в возможной операции в Сирии
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    Турция обсудит с НАТО использование базы «Инджирлик» в возможной операции в Сирии

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    Турция обсудит с НАТО использование базы «Инджирлик» в возможной операции в Сирии

    Анкара, 12 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой сообщили о намерении властей республики обсудить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом использование авиабазы «Инджирлик» в случае начала возможной операции Соединенных Штатов и их союзников в Сирии.

    «Вопрос использования базы «Инджирлик» в случае начала военных действий в Сирии будет обсуждаться во время визита в Анкару Йенса Столтенберга в понедельник (16 апреля — ред.)», — заявил представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

    Турция обсудит с НАТО использование базы «Инджирлик» в возможной операции в Сирии

    Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии.

    Трамп сообщил о якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума, несмотря на то, что местные врачи не зарегистрировали ни одного пациента с признаками химического отравления. Невзирая на это, американский лидер пригрозил войскам Дамаска ракетным ударом.

    Автор: Тимур Румянцев
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