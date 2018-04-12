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В Кемерово эвакуировали ТРЦ «Лапландия»
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    В Кемерово эвакуировали ТРЦ «Лапландия»

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    В Кемерово эвакуировали ТРЦ «Лапландия»

    Кемерово, 12 апреля. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Лапландия» в Кемерово эвакуировали сегодня утром.

    Как передает «Газета Кемерова», утром в четверг, 12 апреля, из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали работников и посетителей. Соответствующие информацию и фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

    Местные жители сообщают, что в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация в рамках учебной тревоги. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подчеркнули, что сообщение о возгорании в ведомство не поступало.

    Автор: Алексей Громов
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