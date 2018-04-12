В Кемерово эвакуировали ТРЦ «Лапландия»

Кемерово, 12 апреля. Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного центра «Лапландия» в Кемерово эвакуировали сегодня утром.

Как передает «Газета Кемерова», утром в четверг, 12 апреля, из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали работников и посетителей. Соответствующие информацию и фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Местные жители сообщают, что в торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация в рамках учебной тревоги. В пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области подчеркнули, что сообщение о возгорании в ведомство не поступало.