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«Пока не выучу украинский, буду молчать»: киевская писательница рассказала о своей «самоидентификации»
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    «Пока не выучу украинский, буду молчать»: киевская писательница рассказала о своей «самоидентификации»

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    «Пока не выучу украинский, буду молчать»: киевская писательница рассказала о своей «самоидентификации»

    Киев, 12 апреля. Известная киевская писательница  Ирен Роздобудько рассказала, как приняла решение перейти с русского на украинский язык.

    По словам Раздобудько, она родилась в Донецке, где все в ее окружении говорили на русском языке. Однако писательница подчеркнула, что все детские и школьные праздники наряжалась в украинские костюмы.

    В 90-х годах она издала два поэтических сборника на русском языке. Спустя некоторое время Роздобудько перебралась в Киев и решила сменить язык общения.

    «У меня тогда еще не было самоидентификации, такая была среда, хотя я вам скажу, когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать, — констатировала она. — Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание».

    Роздобудько обратила внимание, что говорить и писать на украинском, а не русском языке было ее сознательным, принципиальным выбором.

    На Украине растет число ярых противников российской культуры. Ранее жительница Киева пожаловалась на то, что ее ребенку в школе задали выучить отрывок из стихотворения Александра Пушкина на «языке оригинала».

    Автор: Катерина Тимошенская
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