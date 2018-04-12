Госдума освободила от НДФЛ выплаты на рождение первого и второго ребенка

Москва, 12 апреля. Депутаты Госдумы поддержали закон об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) ежемесячных выплат россиянам в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.

В России с 1 января 2018 года ввели ежемесячные выплаты семьям на рождение или усыновление первого и второго ребенка. Речь идет о выплате в размере прожиточного минимума для детей, который установлен в регионе. В связи с тем, что государственная поддержка носит социальный характер, закон освобождает семьи от выплаты НДФЛ.

Решение о введении выплаты было принято пр инициативе президента Владимира Путина, она направлена главным образом на помощь малообеспеченным семьям с детьми. Депутат ГД Александр Ремезков считает несправедливым взимание налога в размере 13% с новых выплат на детей. В связи с чем Госдума приняла закон об освобождении семей от уплаты НДФЛ.