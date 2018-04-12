«Стайка стервятников»: Сатановский объяснил, почему либерального сообщества не существует

Москва, 12 апреля. В России и в мире не существует либерального сообщества, вместо него есть «стайка стервятников», которые после распада СССР пытались нажиться на «руинах большой империи», считает политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Эта стайка стервятников, наших и не наших, которая в свое время скучковалась тут на больших руинах от большой империи и предполагала, что они здесь будут сидеть и всю жизнь воровать, отгрызая себе кусочек-кусочек, распиливая, находя тех, кто побольше – крепкие хищники, настоящие», — заявил он в эфире радиостанции «Вести FM».

Эксперт напомнил, что сегодня многие российские отрасли сданы британским и американским инвесторам. Такая ситуация, считает Сатановский, непростая, однако проблема заключается не в том, откуда приходят средства, а в том, что инвесторы пытаются заработать быстрые деньги и, сталкиваясь с малейшими трудностями, полностью перепрофилируют предприятия.

Сатановский отметил, что, в частности, по этой причине были закрыты многие заводы Дагестана, где изготавливали продукцию для Военно-морского флота РФ. По мнению эксперта, бизнесмены 90-х никуда не делись и их правило «Главное, чтобы тебя забыли» продолжает действовать и сегодня. Например, именно поэтому, уверен Сатановский, в Австралии оказался владелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар, унесший жизни 64 человек.

Напомним, ранее Евгений Сатановский объяснил, почему выдвинутые Западом обвинения Дамаска в якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума являются информационным вбросом и провокацией.