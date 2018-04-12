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Россия может предложить партнерам за рубежом новые схемы поставки зерна
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    Россия может предложить партнерам за рубежом новые схемы поставки зерна

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    Россия может предложить партнерам за рубежом новые схемы поставки зерна

    Москва, 12 апреля. Россия может предложить европейским, арабским и азиатским партнерами создание эффективных логистических цепей поставок в виде зерновых консорциумов. Об этом рассказал ответственный редактор научно-практического журнала «Маркетинг и логистика» Александр Арский.

    По его словам, эти системы будут гибко реагировать на изменение внешней конъюнктуры. Как пишет Infox.ru, годовой экспорт зерна в России достиг в 2017 году 20,7 миллиарда долларов. Это на 21% больше, чем в 2016 году, общий вклад агропромышленного комплекса в российский экспорт возрос до 5,8%.

    Арский уверен, что экспансия на зерновой рынок открывает для России и возможности сельскохозяйственной кооперации с импортерами. Он напомнил, что санкционная политика Соединенных Штатов Америки пока не распространяется на рынок зерна. Он уточнил, что Россия может предложить партнерам новые схемы поставки зерна.

    Россия может предложить партнерам за рубежом новые схемы поставки зерна

    Автор: Анна Иванова
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