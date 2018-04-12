Россия может предложить партнерам за рубежом новые схемы поставки зерна

Москва, 12 апреля. Россия может предложить европейским, арабским и азиатским партнерами создание эффективных логистических цепей поставок в виде зерновых консорциумов. Об этом рассказал ответственный редактор научно-практического журнала «Маркетинг и логистика» Александр Арский.

По его словам, эти системы будут гибко реагировать на изменение внешней конъюнктуры. Как пишет Infox.ru, годовой экспорт зерна в России достиг в 2017 году 20,7 миллиарда долларов. Это на 21% больше, чем в 2016 году, общий вклад агропромышленного комплекса в российский экспорт возрос до 5,8%.

Арский уверен, что экспансия на зерновой рынок открывает для России и возможности сельскохозяйственной кооперации с импортерами. Он напомнил, что санкционная политика Соединенных Штатов Америки пока не распространяется на рынок зерна. Он уточнил, что Россия может предложить партнерам новые схемы поставки зерна.