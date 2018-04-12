Netflix отказался участвовать в Каннском кинофестивале

Лос-Анджелес, 12 апреля. Стриминговая платформа Netflix отказалась участвовать в программе Международного Каннского кинофестиваля из-за новых правил, согласно которым в основном конкурсе могут участвовать только фильмы, которых не было во французском прокате.

Организаторы фестиваля предложили компании показать фильмы вне конкурса, однако представители Netflix не увидели в этом смысла.

«Мы хотим, чтобы наши фильмы были наравне со всеми остальными», — подчеркнул главный контент-директор сервиса Тед Сарандос.

Сарандос выразил надежду, что в будущем руководство фестиваля все-таки изменит правила.

Напомним, что Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри станет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Фильмом-открытием показа станет драма иранского режиссера Асгара Фархади Everybody Knows.