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Netflix отказался участвовать в Каннском кинофестивале
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    Netflix отказался участвовать в Каннском кинофестивале

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    Netflix отказался участвовать в Каннском кинофестивале

    Лос-Анджелес, 12 апреля. Стриминговая платформа Netflix отказалась участвовать в программе Международного Каннского кинофестиваля из-за новых правил, согласно которым в основном конкурсе могут участвовать только фильмы, которых не было во французском прокате.

    Организаторы фестиваля предложили компании показать фильмы вне конкурса, однако представители Netflix не увидели в этом смысла.

    «Мы хотим, чтобы наши фильмы были наравне со всеми остальными», — подчеркнул главный контент-директор сервиса Тед Сарандос.

    Сарандос выразил надежду, что в будущем руководство фестиваля все-таки изменит правила.

    Напомним, что Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Председателем жюри станет австралийская актриса Кейт Бланшетт. Фильмом-открытием показа станет драма иранского режиссера Асгара Фархади Everybody Knows.

    Автор: Дима Оленин
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