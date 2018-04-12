МИД Турции раскрыл подробности переговоров Эрдогана и Трампа по Сирии

Анкара, 12 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что республика продолжает пристально следить за развитием событий в Сирийской республике: в четверг президент страны Реджеп Эрдоган провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Этой ночью они провели важные переговоры по Сирии и другим темам. Наше министерство также продолжает поддерживать контакты с коллегами из госдепартамента США. Мы пристально следим за ситуацией вокруг Сирии», — отметил представитель турецкого дипломатического ведомства.

Ранее сообщалось, что президент США и его турецкий коллега во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии.

Накануне Трамп заявил о возможном ударе по Сирии. Перед этим США обвинили Дамаск в проведении атаки в Восточной Гуте, не предоставив никаких доказательств.