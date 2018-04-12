Дипломатическая травля: Россия подняла вопрос о высылке сотрудников дипмиссии в комитете ООН

Вопрос о высылке из США российских дипломатов был поднят в комитете ООН по сношениям с государством пребывания. Срочное заседание прошло в среду, 11 апреля. Комитет был созван по требованию российской стороны.

Причиной стала массовая высылка дипломатов в связи с «делом Скрипалей», которая привела к тому, что власти США затронули интересы постоянного представительства России при ООН. Как сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский, «обсуждалось очередное грубое нарушение властями США своих международно-правовых обязательств [в отношении России]».

Также в интервью агентству ТАСС он отметил: «Власти США все чаще пользуются своим положением для откровенного давления на неугодные им делегации».

Решение о высылке российских дипломатов и членов их семей было принято правительством США в марте в связи с тем, что Запад счел Россию причастной к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей.

«Это было сделано, цитируя Государственный департамент США, для демонстрации «нерушимой солидарности» с Великобританией, основанной на лживых обвинениях Лондона в адрес России по делу Скрипалей, — уверен Стржижовский. — В результате США нарушили основополагающее для функционирования постоянных представительств правило, согласно которому на них не могут распространяться никакие ограничения, обусловленные двусторонней повесткой дня государства пребывания».

Ответ на действия США не заставил себя долго ждать. Россия приняла зеркальные меры и объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов. Также решено было закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Но все же некоторые российские политики считают эти меры недостаточными. По их мнению, Запад организовал самую настоящую дипломатическую травлю, и ответная реакция должна быть более жесткой.

«В первую очередь нарушены нормы международного общения. Такая массовая высылка дипломатов — это элемент травли, — заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, депутат ГД РФ Сергей Марков. — И у этой травли есть организаторы. А это ведет к дестабилизации политической ситуации и возможным жертвам. Россию обвиняют в отравлении Скрипалей, хотя доказательств этому нет, и очевидно, что дело сфальсифицировано. Я считаю, что ответные меры, принятые Россией, неадекватны. Они слишком мягкие. Да, мы выслали дипломатов, но Россия не организовывала травлю и никого не обвиняла в убийстве. Хотя, я считаю, что мы должны открыто сказать: организаторами отравления Скрипалей, по всей видимости, являются британские спецслужбы. Они же причастны к убийству Бориса Березовского и, возможно, Александра Литвиненко. Россия всегда стремилась сохранить вежливость и аккуратность перед теми, кто откровенно плюет стране в лицо. Однозначно, нужно быть жестче».

На заседании комитета ООН по сношениям с государством пребывания российские дипломаты потребовали принять необходимые меры для исправления ситуации. Пресс-секретарь постпредства также напомнил: два года назад США буквально захватили один из объектов, принадлежащих российскому представительству.

«Введены ограничения 25-мильной зоной свободы передвижения дипломатов целого ряда миссий. Множатся случаи задержек в выдаче и продлении виз. Оправдания представителей США отклика в Комитете не находят. Поведение страны-хозяйки вызывает многочисленные нарекания в ООН и становится серьезной проблемой», — заявил Федор Стржижовский.

Напомним, российских дипломатов выслали после того, как в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. США, Британия в один голос обвиняют в организации покушения Москву, хотя ни одного доказательства этому не привели.