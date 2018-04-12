Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье

Москва, 12 апреля. Кристофер Толкин закончил редактировать книгу своего отца — английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Новая книга должна быть издана в августе текущего года. Об этом сообщает издание Polygon.

Кристофер Толкин занимался редактурой книги «Падение Гондолина». Для многих любителей Средиземья стало сюрпризом, что книга выйдет в свет, так как 93-летний сын писателя покинул Tolkien Estate в прошлом году. Книгу под названием «The Fall of Gondolin» выпустит издательство Houghton Mifflin Harcourt в августе этого года.

Произведение «Падение Гондолина» повествует о городе Гондолин, который был создан в Первую эпоху и захвачен Морготом.