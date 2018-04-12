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Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье
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    Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье

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    Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье

    Москва, 12 апреля. Кристофер Толкин закончил редактировать книгу своего отца — английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Новая книга должна быть издана в августе текущего года. Об этом сообщает издание Polygon.

    Кристофер Толкин занимался редактурой книги «Падение Гондолина». Для многих любителей Средиземья стало сюрпризом, что книга выйдет в свет, так как 93-летний сын писателя покинул Tolkien Estate в прошлом году. Книгу под названием «The Fall of Gondolin» выпустит издательство Houghton Mifflin Harcourt в августе этого года.

    Произведение «Падение Гондолина» повествует о городе Гондолин, который был создан в Первую эпоху и захвачен Морготом.

    Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье

    Автор: Алексей Громов
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