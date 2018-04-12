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Обломали крылья: в Пентагоне усомнились в способности ВВС США защитить союзников по НАТО
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    Обломали крылья: в Пентагоне усомнились в способности ВВС США защитить союзников по НАТО

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    Обломали крылья: в Пентагоне усомнились в способности ВВС США защитить союзников по НАТО

    Вашингтон, 12 апреля. В Пентагоне бьют тревогу: в Военно-воздушных силах США просто некому летать, и так называемый «тихий кризис» достиг тревожных масштабов. Дефицит летчиков фактически «обломал крылья» ВВС США, и теперь американское командование усомнилось, смогут ли Штаты исполнять свои обязательства по защите стран НАТО от потенциальных противников.

    Об этом со ссылкой на данные нового доклада Главного контрольного управления США сообщила в среду газета «Милитари таймс».

    Согласно данным нового доклада Главного контрольного управления США, дефицит пилотов в наиболее востребованных подразделениях ВВС, ВМС и в Корпусе морской пехоты США достиг 25%. Главной причиной эксперты издания назвали сокращение ассигнований на оборонные нужды, предпринятое в стране в 2013 финансовом году. Еще одной причиной они считают множество "побочных обязанностей" пилотов. Их выполнение ограничивает возможности совершенствования летного мастерства и делает службу в армии непривлекательной, считают они.

    Подготовка одного пилота высокого класса для ВВС США требует от 3 до 11 млн долларов, а срок обучения составляет до пяти лет, пишет газета.Таким образом, исправление ситуации требует времени и больших расходов.

    «Милитари Таймс» напомнила, что по поводу нехватки пилотов ВВС страны били тревогу в течение последних двух лет. В ноябре прошлого года министр ВВС США Хезер Уилсон заявила о нехватке двух тысяч пилотов или 10% от их штатного расписания.

    Тогда же «Милитари Таймс» опросила  пилотов ВВС, и больше трети из них пояснили, что меняют работу из-за бесконечных отчетов, курсов по оказанию первой медпомощи для всех желающих. Многие признались, что не в состоянии самостоятельно разобраться с заполнением налоговых деклараций, поэтому вынуждены просить об этом товарищей.

    Предотвратить утечку кадров должна была спецкомиссия во главе с «однозвездным генералом». В качестве мер было предложено значительное увеличение бонусов в случае продления контракта, сокращение объемов бумажной работы и других нелетных обязанностей, а также другие шаги по сохранению пилотов на военной службе.

    Автор: Алексей Громов
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