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Чернобыльскую АЭС на Украине открыли для туристов
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    Чернобыльскую АЭС на Украине открыли для туристов

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    Чернобыльскую АЭС на Украине открыли для туристов

    Киев, 12 апреля. На Украине для посещения туристами открыли Чернобыльскую АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария. 

    Пресс- служба ЧАЭС сообщила, что для посещения туристами доступна промышленная площадка, объект «Укрытие», внутренние помещения, залы управления энергоблоком. Заявки от групп принимаются на сайте Чернобыльской станции.

    Минимальный пакет стоит около 100 долларов, сюда входит инструктаж, сопровождение гида, обед в столовой станции и средства защиты. После посещения АЭС туристы должны пройти контроль, по результатам которого они получат справку о дозе радиации. Руководство станции не исключает, что время экскурсии по ЧАЭС может быть увеличиено до трех дней. 

    Напомним, что трагедия произошла 26 апреля 1986 года, когда радиоактивному загрязнению подверглось свыше 200 тысяч квадратных километров. Из 600 тысяч ликвидаторов аварии более 10% скончались, 165 тысяч стали инвалидами, они получают небольшое пособие от государства. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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