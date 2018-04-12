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Ученые назвали главную причину алкоголизма
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    Ученые назвали главную причину алкоголизма

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    Ученые назвали главную причину алкоголизма

    Лондон, 12 апреля. Группа британских ученых из Экстерского университета обнаружила вариант гена FGF21, который способствует развитию высокого артериального давления и повышенного потребления сахара и алкоголя. Статья с исследованием была опубликована в журнале Cell Reports.

    Отмечается, что ген FGF21 выделяется печенью и отвечает за высокую чувствительность организма к инсулину. В частности, он стимулирует поглощение глюкозы живыми клетками, понижая уровень сахара в крови. Кроме того, он оказывает влияние на гипоталамус, снижая желание употреблять сладости или алкогольную продукцию.

    Некоторые мутации этого гена приводят к появлению аллелей с другими свойствами. Исследователи провели эксперимент с участием 500 тысяч человек. Все они сдавали анализы крови, слюны и мочи. Кроме того, они рассказали о своих пищевых пристрастиях.

    Выяснилось, что у 45% людей есть аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133, отмечают «Дни.ру». Присутствие этой мутации характеризуется высоким потреблением сахара и алкоголя. Он также способствует снижению объема жировой массы. В данном конкретном случае уменьшение жира связано с увеличением соотношения талии и бедер.

    Кроме того rs838133 имеет определенную связь с высоким артериальным давлением, пишет «ФедералПресс».

    Автор: Дима Оленин
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