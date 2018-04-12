Сирия: жители Кафр Батны встретили освобождение Восточной Гуты народными гуляньями — видео ФАН

Город Кафр Батна встретил новость о полном освобождении Восточной Гуты от террористических бандформирований праздничными народными гуляньями. Жители населенного пункта вышли на главную площадь с сирийскими флагами и выразили свою благодарность правительственной армии САР и российским ВКС. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил город и прислал эксклюзивную видеозапись с места событий.

Кафр Батна располагается в южной части бывшего анклава боевиков. Этот населенный пункт вместе с соседней Сакбой были освобождены 18 марта этого года. Сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. На улицах можно увидеть все больше людей, которые активно возвращаются в свои дома после эвакуации в пункты временного размещения в провинции Дамаск, проведенной накануне военной операции Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, в городе вновь открываются школы и магазины, стабилизируются цены на продукты и медикаменты.

Данное мероприятие на главной площади Кафр Батны — выражение счастья и благодарности граждан. Местные жители также отметили, что теперь, когда Восточная Гута зачищена от террористов целиком, они наконец могут забыть про регулярные обстрелы исламистов и спать спокойно. Также население города выразило готовность работать бок о бок с сирийскими властями, дабы как можно скорее восстановить поврежденные боевиками объекты инфраструктуры и свои дома.

Сегодня руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что вся территория Восточной Гуты перешла под контроль правительственных войск Сирии. Последним оплотом радикалов в этом стратегически значимом районе оставался город Дума, который наконец вернулся в ведение официального Дамаска. Удерживавшие его боевики «Джейш Аль-Ислам» все же решили сдать оружие и прекратить сопротивление, тогда правительство САР предоставило им возможность выехать в другие регионы САР и вернуться в нормальной мирной жизни.