Госдума РФ приняла закон о блокировке в Сети порочащих честь и достоинство сведений

Москва, 12 апреля. Государственная дума России в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в Сети сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Об этом стало известно по итогам голосования в парламенте. Документ предусматривает поправки в российское законодательство. Они касаются удаления сведений, распространенных в Интернете, и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию человека или компании.

В частности, если лицо, опубликовавшее подобную информацию, по истечении срока, установленного для добровольного удаления материалов, не выполнило требования, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в Сети к порочащим честь и достоинство данным.