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Госдума РФ приняла закон о блокировке в Сети порочащих честь и достоинство сведений
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    Госдума РФ приняла закон о блокировке в Сети порочащих честь и достоинство сведений

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    Госдума РФ приняла закон о блокировке в Сети порочащих честь и достоинство сведений

    Москва, 12 апреля. Государственная дума России в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в Сети сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

    Об этом стало известно по итогам голосования в парламенте. Документ предусматривает поправки в российское законодательство. Они касаются удаления сведений, распространенных в Интернете, и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию человека или компании.

    В частности, если лицо, опубликовавшее подобную информацию, по истечении срока, установленного для добровольного удаления материалов, не выполнило требования, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в Сети к порочащим честь и достоинство данным.

    Госдума РФ приняла закон о блокировке в Сети порочащих честь и достоинство сведений

    Автор: Анна Иванова
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