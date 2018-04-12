«Исламофобом быть нельзя, а русофобом — в самый раз»: Соловьев отреагировал на заявление Помпео

Москва, 12 апреля. Российский журналист Владимир Соловьев, говоря о последнем заявлении директора ЦРУ Майка Помпео, анонсировавшего конец «мягкой политики» США в отношении России, отметил, что кандидат на пост госсекретаря является исламофобом.

В эфире радиостанции «Вести FM» Соловьев беседовал с российским ученым-востоковедом и экономистом, одним из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего и Среднего Востока Евгением Сатановским. Эксперт прокомментировал грозное заявление Помпео.

«Слава богу, что это сказал Помпео, и, слава богу, что Помпео это сказал сенату, потому что сенат – мы знаем, кто такие, всю эту бригаду (сенатора США Джона) Маккейна и товарищи», — отметил Сатановский.

Соловьев напомнил, что в настоящее время «большая озабоченность либерального сообщества в том, что Помпео – исламофоб».

«Они его подозревают, западная пресса сейчас пишет, что он – исламофоб! То есть исламофобом быть нельзя, а русофобом – в самый раз!» — сказал Соловьев.

Напомним, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео в ходе выступления перед сенатом 12 апреля заявил о том, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении России «теперь окончились».