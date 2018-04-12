Медведев поздравил ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником

Москва, 12 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов ракетно-космической отрасли. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кабмина РФ.

В тексте отмечается, что космическая история нашей страны создавалась талантливыми людьми, устремленными к звездам. Они сумели превратить свои мечты в выдающиеся достижения — первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос, первый открытый выход в космическое пространство, добавил Медведев.

«Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов открыли миру дорогу в космос. Мы гордимся ими и всеми, кто сегодня работает в отрасли, делает все, чтобы Россия оставалась великой космической державой», — говорится в телеграмме.

Современную жизнь сложно представить без космонавтики, уверен премьер. Новый космодром «Восточный», новые космические аппараты, ракеты-носителя тяжелого класса, являются ярким доказательством того, что современные представители космической сферы продолжают традиции своих предшественников, резюмировал глава российского правительства.