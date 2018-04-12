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Первый за 2,5 года самолет вылетел из Египта в Россию
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    Первый за 2,5 года самолет вылетел из Египта в Россию

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    Первый за 2,5 года самолет вылетел из Египта в Россию

    Каир, 12 апреля. Самолет авиакомпании EgyptAir Boeing 737–800 впервые за 2,5 года вылетел из Каира в Москву.

    Накануне, 11 апреля, было возобновлено авиасообщение между Россией и Египтом, которое было приостановлено после теракта на борту самолета в октябре 2015 года.

    Как стало известно, из столицы Египта 12 апреля вылетел первый за долгое время самолет, который приземлится в России. Воздушное судно ожидают в столичном аэропорту «Домодедово» в 14.50 по московскому времени.

    Первый за 2,5 года самолет вылетел из Египта в Россию

    В среду вечером из московского аэропорта «Шереметьево» вылетел первый самолет в Каир. На борту воздушного судна находились 120 пассажиров. Стоит отметить, что и «Аэрофлот», и EgyptAir являются единственными назначенными перевозчиками на линии Москва — Каир.

    Автор: Катерина Тимошенская
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