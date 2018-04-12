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«Под покровительством США можно все»: эксперт объяснил аресты Украиной российских судов
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    «Под покровительством США можно все»: эксперт объяснил аресты Украиной российских судов

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    «Под покровительством США можно все»: эксперт объяснил аресты Украиной российских судов

    Москва, 12 апреля. Арестами российских судов и угрозами в адрес кораблей, заходящих в Крым, Украина демонстрирует, что под покровительством США ей якобы можно все, считает руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

    Как отметил Рябов, Киев стремится создать вокруг Крыма особый режим, именно поэтому запугивает суда, заходящие в порты полуострова, арестами, пишет «Свободная пресса».

    «Это и предостережение круизным судам, чтобы они не заходили в порты Крыма. Это и провоцирование России на какие-то жесткие меры, чтобы потом нас обвинить. Ну и наконец, это болезнь. Неизлечимая. Украина живет по своим законам, не соблюдая никакие нормы, и демонстрирует всем нам, что под покровительством США ей допустимо все», — объяснил аресты российских кораблей эксперт.

    «Под покровительством США можно все»: эксперт объяснил аресты Украиной российских судов

    Напомним, в конце марта украинские пограничники взяли на абордаж крымское рыболовецкое судно «Норд». Экипаж провел на корабле с гниющей рыбой более 10 суток, затем моряков обязали выплатить административный штраф и отпустили на свободу.

    Капитана «Норда» Владимира Горбенко украинская сторона обвинила в том, что он якобы нарушил порядок посещения Крыма. Накануне стало известно, что суд Херсона отпустил Горбенко, запретив ему возвращаться на полуостров.

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за возвращение полуострова в Россию. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает и по-прежнему заявляет, якобы Крым является украинской территорией.

    Автор: Василий Котов
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