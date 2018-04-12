Сирия: лидер «Джейш аль-Ислам» сложил оружие и покинул Думу в Восточной Гуте

Дамаск, 12 апреля. Лидер незаконного формирования «Джейш аль-Ислам» покинул город Дума в Восточной Гуте, сдав правительственным силам все тяжелое вооружение, принадлежащее группировке.

Боевики продолжают покидать сирийскую Думу. Известно, что лидер группировки «Джейш аль-Ислам» передал сирийской армии тяжелое оружие и покинул город.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки из Восточной Гуты через коридор «Мухайям Аль-Вафедин» вышли свыше 1,5 тысячи боевиков и членов их семей. Они сложили оружие и заявили о желании вернуться к мирной жизни. Боевиков и их родственников вывезли на север провинции Алеппо.

Отметим, что правительство Башара Асада выступает за политическое урегулирование ситуации в Сирии. Отказываясь от кровопролития, власти активно поддерживают процесс примирения.