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Сирия: лидер «Джейш аль-Ислам» сложил оружие и покинул Думу в Восточной Гуте
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    Сирия: лидер «Джейш аль-Ислам» сложил оружие и покинул Думу в Восточной Гуте

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    Сирия: лидер «Джейш аль-Ислам» сложил оружие и покинул Думу в Восточной Гуте

    Дамаск, 12 апреля. Лидер незаконного формирования «Джейш аль-Ислам» покинул город Дума в Восточной Гуте, сдав правительственным силам все тяжелое вооружение, принадлежащее группировке.

    Боевики продолжают покидать сирийскую Думу. Известно, что лидер группировки «Джейш аль-Ислам» передал сирийской армии тяжелое оружие и покинул город. 

    По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки из Восточной Гуты через коридор «Мухайям Аль-Вафедин» вышли свыше 1,5 тысячи боевиков и членов их семей. Они сложили оружие и заявили о желании вернуться к мирной жизни. Боевиков и их родственников вывезли на север провинции Алеппо

    Отметим, что правительство Башара Асада выступает за политическое урегулирование ситуации в Сирии. Отказываясь от кровопролития, власти активно поддерживают процесс примирения. 

    Автор: Ирина Селезнева
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