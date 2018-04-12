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Палестина для них маловата: британцы заподозрили, что Израиль хочет аннексировать Сирию
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    Палестина для них маловата: британцы заподозрили, что Израиль хочет аннексировать Сирию

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    Палестина для них маловата: британцы заподозрили, что Израиль хочет аннексировать Сирию

    Лондон, 12 апреля. Жители Великобритании, как и вся мировая общественность, не перестают обсуждать кризис в отношениях России и Запада, обострившийся из-за расследования так называемого «дела Скрипаля», а теперь, кажется, вышедший на новый виток в свете ожидаемой ракетной атаки США в Сирии.

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Лондону потребуется больше доказательств того, что правительственные войска САР имеют отношение к предполагаемому инциденту с химоружием в Думе. В посольстве РФ в Лондоне в этой связи посетовали, что британцы не использовали подобный разумный и взвешенный подход, огульно обвиняя РФ в причастности к отравлению Скрипаля.

    «Как жаль, что такой разумный подход не использовался в случае с отравлением в Солсбери…» — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

    Жители Великобритании выразили солидарность с российской позицией, отметив, что в так называемом расследовании «дела Скрипаля» слишком много белых пятен.

    «По-настоящему грустно, что о логике в Лондоне вспомнили так поздно. Французская марионетка Макрон поддержит Трампа все равно…» — написал Симус Макскаулер. 

    «Действительно. Пожалуйста, добейтесь судебного решения, чтобы российские представители смогли встретиться с Юлией Скрипаль. Многие (в Великобритании — прим. ФАН) боятся за ее безопасность», — написала Грэтен Хили.

    «Очень вероятно, что Терезе (премьер-министру Великобритании Терезе Мэй  — прим. ФАН) потребуется, чтобы Асада поймали с поличным...» — высмеяли внезапную нерешительность Лондона в комментариях.   

    «Британцы не слушают Терезу Мэй, и ваша разведка прекрасно об этом знает… Решите уже наконец вопрос с Сирией», — добавил еще один пользователь. 

    Вспомнили британцы и про еще одного немаловажного участника развивающегося внешнеполитического кризиса — Израиль. 

    «Все позабыли про Израиль. У них есть и возможность, и причина попытаться аннексировать Сирию — Палестина для них маловата», — увидел в ситуации с Сирией руку Тель-Авива Genie Sarollah.

    Напомним, ранее израильские ВВС нанесли удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе. Почему Россия приняла решение «засветить» израильские самолеты после этой атаки, рассказал военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. 

    Автор: Федор Веснин
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