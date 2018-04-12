Палестина для них маловата: британцы заподозрили, что Израиль хочет аннексировать Сирию

Лондон, 12 апреля. Жители Великобритании, как и вся мировая общественность, не перестают обсуждать кризис в отношениях России и Запада, обострившийся из-за расследования так называемого «дела Скрипаля», а теперь, кажется, вышедший на новый виток в свете ожидаемой ракетной атаки США в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что Лондону потребуется больше доказательств того, что правительственные войска САР имеют отношение к предполагаемому инциденту с химоружием в Думе. В посольстве РФ в Лондоне в этой связи посетовали, что британцы не использовали подобный разумный и взвешенный подход, огульно обвиняя РФ в причастности к отравлению Скрипаля.

«Как жаль, что такой разумный подход не использовался в случае с отравлением в Солсбери…» — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

What a shame this sensible approach wasn’t tried for the Salisbury poisoning as well. pic.twitter.com/aF1BjbatPG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 11, 2018

Жители Великобритании выразили солидарность с российской позицией, отметив, что в так называемом расследовании «дела Скрипаля» слишком много белых пятен.

«По-настоящему грустно, что о логике в Лондоне вспомнили так поздно. Французская марионетка Макрон поддержит Трампа все равно…» — написал Симус Макскаулер.

Pity she didn’t apply same logic to Salisbury. French fool Macron will provide cover to Trump. — Seamus McScowler (@ScreamsStrobble) April 11, 2018

«Действительно. Пожалуйста, добейтесь судебного решения, чтобы российские представители смогли встретиться с Юлией Скрипаль. Многие (в Великобритании — прим. ФАН) боятся за ее безопасность», — написала Грэтен Хили.

Indeed. Please initiate court proceedings to get access to your citizen, as many of us fear for her safety — Grattan Healy (@Grattan_H) April 11, 2018

«Очень вероятно, что Терезе (премьер-министру Великобритании Терезе Мэй — прим. ФАН) потребуется, чтобы Асада поймали с поличным...» — высмеяли внезапную нерешительность Лондона в комментариях.

It's highly likely Teresa is waiting for a bunch of pictures showing Asad red handed. — J.Blond (@Blond_J_Blond) April 11, 2018

«Британцы не слушают Терезу Мэй, и ваша разведка прекрасно об этом знает… Решите уже наконец вопрос с Сирией», — добавил еще один пользователь.

The British Don't Listen To Theresa May Your Intelligence Knows That Full Well!



Now Get Into Syria & Sort Assad Out!! — Lisa: ROGUE ONE JEDI (@LilipopLisa) April 11, 2018

Вспомнили британцы и про еще одного немаловажного участника развивающегося внешнеполитического кризиса — Израиль.

«Все позабыли про Израиль. У них есть и возможность, и причина попытаться аннексировать Сирию — Палестина для них маловата», — увидел в ситуации с Сирией руку Тель-Авива Genie Sarollah.

nobody mentions israel in all this. they have the technology the reason to annex Syria - Palestine too small for a jewish state — genie 'sarollah' (@phykick) April 11, 2018

Напомним, ранее израильские ВВС нанесли удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе. Почему Россия приняла решение «засветить» израильские самолеты после этой атаки, рассказал военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

