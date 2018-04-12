Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

Украинские эксперты по энергетике обсудили текущее состояние важнейшей отрасли экономики — нефтепереработки — и пришли к грустным выводам. Во-первых, пять из семи украинских заводов, способных производить горючее, сегодня закрыты, и в обозримом будущем их работа вряд ли будет восстановлена. Во-вторых, оставшиеся два НПЗ контролируются жадным и непредсказуемым олигархом Игорем Коломойским, который недавно потребовал от властей резко ограничить импорт готовых нефтепродуктов из России и Белоруссии. В-третьих, к осени Украину ожидает новый скачок цен на бензин и дизтопливо, уже сегодня слишком дорогих для большинства украинцев. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) выслушал унылые прогнозы топливных экспертов.

В первую очередь аналитики констатировали — из семи некогда успешных НПЗ на Украине сегодня осталось лишь два действующих завода. Причем «умершие» нефтезаводы восстанавливать либо невозможно, либо чрезмерно дорого. Так, завод «Роснафта» в Лисичанске, по словам украинских аналитиков, не только «устарел морально и технологически», но и находится всего лишь в 20 километрах от линии фронта в Донбассе. Поэтому вариант с его реконструкцией украинские власти даже не рассматривают.

Нефтезаводы группы «Приват» в городах Дрогобыч и Надвирна — откровенно старые, глубина переработки нефти на них составляла менее 45%. На то, чтобы модернизировать каждый из них, требуется не менее 700-800 миллионов долларов.

Еще печальнее ситуация с нефтезаводами «Континиум» в Херсоне и «Держава» в Одессе — на модернизацию каждого из них требуется не менее миллиарда долларов (которые в сегодняшней Украине взять просто неоткуда), а также 3-5 лет кропотливой работы.

При этом эксперты отметили — главной причиной закрытия большинства украинских НПЗ стало расторжение в 2016 году подписанного с Россией соглашения об эксплуатации нефтепроводов в Европу. Но в сегодняшней Украине говорить об этом не любят, предпочитая просто «не замечать» эту тему.

Напомним, в феврале 2016 года участки нефтепроводов, проходящие по территории Украины, были проданы российской «Транснефтью» швейцарской компании International Trading Partners AG. А выход РФ из соглашения зафиксировал потерю Киевом возможности транзита российских нефтепродуктов в ЕС, а также сотен миллионов долларов от этого транзита.

Стоит напомнить — как и в газотранспортной сфере, Украина получила от СССР богатое наследство в виде нефтяных «ниток» в Европу. В систему магистральных нефтепроводов входили три крупных предприятия на юге, юго-востоке и северо-западе Украины. Общая протяженность украинских труб составляла 4700 км, а их пропускная способность — 114 млн тонн в год. Самым известным «умершим» объектом стал нефтепровод «Дружба», который в СССР был «ударной стройкой века».

До 2000 года объемы прокачки нефти по украинским трубам еще составляли 65 млн тонн в год, из них транзитом в Евросоюз поставлялось около 53 млн тонн. Однако после госпереворота в 2014 году объемы нефтяного транзита начали резко падать (в 2016-м — всего семь млн тонн). Сегодня, по словам аналитиков, эти трубы фактически превратились в металлолом, приносящий Киеву одни убытки.

Как признают эксперты, сегодня худо-бедно работают лишь принадлежащие олигарху Коломойскому Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. Впрочем, на Украине знают — от Коломойского можно ожидать любых сюрпризов и доверять ему нельзя. Так, в 2014 году олигарх по собственной прихоти откачал из нефтепровода, обеспечивавшего Кременчугский и Лисичанский НПЗ, технологическую нефть, чтобы произвести топливо для ВСУ. В итоге два огромных предприятия надолго остались «на голодном пайке», большинство мощностей на них просто вышло из строя.

Итог закономерен — по данным консалтинговой группы «А-95» в 2017 году импортные бензин и дизтопливо, поставляемые из РФ и Белоруссии, занимали более 60% украинского рынка.

Эксперты, хорошо помнящие, как относительно недавно Украина сама почти полностью обеспечивала свои потребности в горючем, сегодня говорят — мол, «ситуация улучшилась». Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ впервые за четыре года смогли отвоевать себе долю в 21% местного рынка нефтепродуктов. Как ни крути — большое достижение.

«Ситуация в украинской нефтепереработке откровенно плачевная, и ее необходимо как можно быстрее исправлять, — считает глава Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) Дмитрий Кулик. — Весь вопрос, как именно это надо делать. Модернизация перерабатывающей отрасли — весьма дорогой и долгий процесс, и украинские власти должны бы смотреть на несколько шагов вперед. В те же Херсонский и Одесский НПЗ нужно вложить по миллиарду долларов за 3-5 лет — значит, этот процесс стоило бы начинать уже сейчас».

Сегодня дефицита бензина и дизтоплива на украинском рынке нет, но только потому, что страна диверсифицировала их поставки из соседних стран, говорит эксперт.

Впрочем, по словам Дмитрия Кулика, дефицит на украинском рынке топлива вскоре все же может возникнуть — в случае, если Киев утвердит инициативу компании «Укртатнафта» Игоря Коломойского. В конце марта олигарх призвал чиновников ограничить ввоз на Украину импортного топлива из РФ и Белоруссии. Среди аргументов Коломойского — поддержка местного производителя, забота о потребителях, защита национальных интересов и, конечно, «снижение зависимости от страны-агрессора».

Коломойский предложил ввести с 1 мая для топлива из стран-соседей квоту в 30% украинского рынка. Импорт бензина и дизтоплива свыше этой квоты, по предложению олигарха, нужно обложить спецпошлиной — в 29,3% на бензины, и в 30,7% на дизтопливо.

Инициатива хозяина «Укртатнафты» вызвала негодование в Нефтегазовой ассоциации Украины. Там уверены — в случае, если власти пойдут на поводу у Коломойского, вскоре украинский рынок нефтепродуктов будет монополизирован.

«То, что предлагает властям руководство «Укртатнафты», — это просто монополизация рынка, которая позволит исправить ситуацию лишь для одного игрока, — указывает Дмитрий Кулик. — При этом «заградительные меры» от олигарха могут уже к осени создать на Украине дефицит горючего примерно в 30% рынка. А цена литра бензина может из-за этого скакнуть как минимум на пять гривен. Это будет иметь самые печальные последствия как для экономики государства, так и для уровня жизни его граждан».

При этом входящие в НАУ крупнейшие поставщики топлива заявляют — падение переработки нефти на Украине вызвано не засильем импорта, а отсутствием инвестиций в модернизацию НПЗ.

«Власти страны фактически не вкладывали в отрасль ни копейки со времен распада СССР, и при этом эксплуатировали ее, как говорится, в хвост и в гриву, — рассказал глава консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн. — Сначала это привело к отставанию по качеству, а впоследствии — к убыточной экономике в производстве собственного топлива. В итоге мы имеем весьма печальную ситуацию — большую часть готового топлива Украина закупает за границей, а оставшиеся мощности находятся в руках непредсказуемого человека с сомнительной репутацией [Коломойского — прим. ФАН]».

«К тому же сегодня украинское государство практически не контролирует топливный рынок страны, — говорит Дмитрий Кулик. — Только в 2017 году был создан орган, призванный контролировать качество топлива на Украине. Но даже он пока толком не работает — видимо, находится «в стадии становления». Огромная часть топливного рынка страны находится в теневом секторе, который создал сразу несколько схем увода больших объемов топлива от налогов. Государству только предстоит навести порядок в этой сфере».

«Но проблема в том, что власти вовсе не спешат этим заниматься», — резюмирует аналитик.

Конечно, закупать топливо для украинских НПЗ можно и на мировом рынке — что, правда, сильно бьет по карману и государства, и рядовых украинцев. Но из-за неэффективности производства и устаревших технологий — даже при относительно низких ценах на нефть — украинские заводы неконкурентоспособны. Единственным способом поддержки их на плаву, а также дальнейшего развития было привлечение российских инвесторов и бесперебойное обеспечение страны нефтью из России. Однако, как отмечают эксперты, «экономические интересы Украины никогда не были приоритетом украинских властей». Поэтому о серьезном улучшении ситуации в перерабатывающей отрасли Украины пока не приходится и мечтать. В связи с этим уже осенью Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин, что чревато социальными потрясениями, предрекает большинство экспертов по энергетике.