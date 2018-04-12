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Госдума РФ ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках
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    Госдума РФ ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках

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    Госдума РФ ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках

    Москва, 12 апреля. Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за нарушения, допущенные в сфере государственных закупок.

    Согласно принятому депутатами законопроекту за нарушения в сфере госзакупок вводится штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.  За подкуп сотрудника, работающего в этой сфере, полагается штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а также штраф в размере до десятикратной суммы подкупа.

    Кроме того, за провокацию подкупа в сфере госзакупок документ предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или лишать виновного свободы на срок до пяти лет.

    Также в четверг, 12 апреля, Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

    Госдума РФ ужесточила ответственность за нарушения при госзакупках

    Автор: Катерина Тимошенская
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