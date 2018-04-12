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Сечин пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева
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    Сечин пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

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    Сечин пришел в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

    Москва, 12 апреля. Глава «Роснефти» Игорь Сечин впервые пришел на суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

    Допрос Сечина пройдет в четверг, 12 апреля. Прокуратура попросила провести его в закрытом режиме.

    «Проведение закрытого заседания допустимо ради сохранения коммерческой тайны компании «Роснефть», речь пойдет о покупке пакета акций нефтяной компании «Башнефть», — цитирует РИА Новости слова прокурора.

    Защита со своей стороны настаивает на проведении допроса в открытом режиме.

    «Я возражаю, прошу провести допрос открыто», — заявил сам Алексей Улюкаев, поддержав адвоката.

    Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам колонии. Кроме того, бывшему министру назначен штраф в размере 130 млн рублей.

    Автор: Дима Оленин
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