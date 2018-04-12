Премьеры Литвы и Украины обсуждают в Киеве вопросы сотрудничества
Киев, 12 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что проводит встречу в Киеве со своим литовским коллегой Саулесом Сквернялисом.
Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter. По словам Гройсмана, стороны обсудят вопросы политического и экономического сотрудничества. Ранее в пресс-службе правительства Литвы заявили, что Сквернялис 11 апреля отправится с двухдневным визитом в Киев, а в среду он посетил в Донбасс.
Гройсман подчеркнул, что торговый оборот между Украиной и Литвой превышает одного миллиарда долларов. По его словам, общие логистические возможности могут стать точкой дальнейшего роста отношений.
Зустрічаємо в Будинку Уряду Прем’єр-міністра Литви. Саулюс Скверняліс з візитом в Україні. Говоримо про політичну та економічну співпрацю. Наша взаємна торгівля перевищує $1 млрд, а спільні логістичні можливості можуть стати точкою подальшого зростання наших відносин. pic.twitter.com/bFS98ly5Ph— Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 12, 2018