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Премьеры Литвы и Украины обсуждают в Киеве вопросы сотрудничества
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    Премьеры Литвы и Украины обсуждают в Киеве вопросы сотрудничества

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    Премьеры Литвы и Украины обсуждают в Киеве вопросы сотрудничества

    Киев, 12 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что проводит встречу в Киеве со своим литовским коллегой Саулесом Сквернялисом.

    Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter. По словам Гройсмана, стороны обсудят вопросы политического и экономического сотрудничества. Ранее в пресс-службе правительства Литвы заявили, что Сквернялис 11 апреля отправится с двухдневным визитом в Киев, а в среду он посетил в Донбасс.

    Гройсман подчеркнул, что торговый оборот между Украиной и Литвой превышает одного миллиарда долларов. По его словам, общие логистические возможности могут стать точкой дальнейшего роста отношений.

     

    Автор: Анна Иванова
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