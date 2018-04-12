Премьеры Литвы и Украины обсуждают в Киеве вопросы сотрудничества

Киев, 12 апреля. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что проводит встречу в Киеве со своим литовским коллегой Саулесом Сквернялисом.

Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter. По словам Гройсмана, стороны обсудят вопросы политического и экономического сотрудничества. Ранее в пресс-службе правительства Литвы заявили, что Сквернялис 11 апреля отправится с двухдневным визитом в Киев, а в среду он посетил в Донбасс.

Гройсман подчеркнул, что торговый оборот между Украиной и Литвой превышает одного миллиарда долларов. По его словам, общие логистические возможности могут стать точкой дальнейшего роста отношений.