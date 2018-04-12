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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России
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    Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

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    Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

    Москва, 12 апреля. Эксперты крупнейшей компании интернет-рекрумента HeadHunter назвали самые оплачиваемые специальности в России.

    На основе анализа дохода представителей профессии по уровням «ведущий специалист» и «специалист» авторы исследования пришли к выводу, что лидерами по уровню оплаты труда являются программисты. Каждый месяц московские программисты получают более 100 тысяч рублей, петербургские программисты в среднем зарабатывают 80-100 тысяч рублей, в регионах — около 70 тысяч, отмечает «ФедералПресс».

    Среди самых высокооплачиваемых профессий также выделяют агентов по недвижимости, специалистов по рекламе и маркетингу, экономистов, юристов, инженеров на производстве. Их средний уровень дохода составляет 70-80 тысяч рублей.

    Меньше всего зарабатывают уборщики, грузчики, официанты, кладовщики, продавцы, работники кухни, пишет «Комсомольская правда». Их доход едва дотягивает до 40 тысяч рублей.

    Автор: Дима Оленин
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