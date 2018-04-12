Монолог невежды: Бальбек прокомментировал заявления Турчинова о Крыме 2014 года

Москва, 12 апреля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов является невеждой в военных вопросах после его заявлений о том, почему Украина не могла сохранить Крым в 2014 году. Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Заявление Турчинова о причинах сдачи Крыма в 2014 году — это монолог невежды в военных вопросах», — подчеркнул политик.

По его словам, курирующий национальную безопасность Турчинов «мыслит тактическими приемами времен Александра Македонского» и даже не имеет понятия о численности воинских подразделений.

Бальбек напомнил о жалобах Турчинова о том, что ему не удалось разбить армию РФ в Крыму. Российский депутат заключил, что любой военный преподаватель поставил бы Турчинову «неуд» по предмету тактика и публично обозвал бы неучем», потому как тот называет армией «19-тысячную российскую группировку, большую часть которой на тот момент составлял корабельный состав», передает РИА Новости.

Ранее Турчинов заявил, что Украина не смогла удержать Крымский полуостров силой и разбить «армию Путина», поскольку сама не имела боеспособной армии. По его словам, весной 2014 года у российско-украинской границы находилась группировка российских войск, насчитывающая 200 тысяч военнослужащих.

Напомним, в марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины, в которой произошел государственный переворот. Новая киевская власть не признала потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».