«Обстановка непростая, но стабильная»: в Госдуме считают, что США не будут наносить удар по Сирии
Москва, 12 апреля. Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов считает, что США не будут наносить удары по Сирии. Парламентарий заметил, что обстановка в САР непростая, но стабильная.
В Госдуме прокомментировали предполагаемые удары США по Сирии после нескольких резких заявлений американского президента Дональда Трампа из-за сообщений о химатаке в Восточной Гуте.
«Обстановка непростая, но она стабильная. Есть коммуникации, есть в определенной степени понимание. Думаю, все будет решаться цивилизованным путем. (До ударов) не дойдет, пока для этого нет предпосылок», — заявил Владимир Шаманов.
Накануне президент США написал в Twitter, призвав Россию готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Позднее появился еще один твит, в котором Трамп предложил остановить гонку вооружений.
В Кремле ответили, что не являются сторонниками «твиттер-дипломатии», а выступают за серьезные подходы. В МИД России считают, что западные страны пытаются использовать провокацию в Думе, чтобы оправдать удар по САР. В Генштабе ВС РФ заявили, что «химатаку» сфабрикавали «Белые каски».