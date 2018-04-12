Замерзнуть никому не хочется: эксперт об окончательном разрешении Финляндии на строительство «Северного потока-2»

Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», говорится в тексте сообщения ведомства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту «Северный поток-2» между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечает ведомство.

Напомним, 5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне.

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Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что с «Северным потоком-2» все достаточно просто. Политика политикой, заявления заявлениями, а замерзнуть никому не хочется.

«Для Европы самый хороший способ обеспечить себя газом это получать его напрямую из России. Это дешевле, чем возить судами СПГ из США или Катара. Это надежней, чем пользоваться украинским транзитом. И не будем забывать, что на сегодняшний день только Россия может поставить столько топлива, сколько необходимо, невзирая ни на какие холода. Разрешение на строительство «Северного потока-2» показывает еще одну крайне немаловажную вещь. Несмотря на все слова об «ужасной» России, нам доверяют. Москву считают надежным партнером, который в срок выполнит все обязательства, независимо от геополитических бурь. Заметьте, европейцы хотят отказаться от украинского транзита. Хотя, казалось бы, Украина сейчас такая демократическая страна, стремится в Европу», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, западные лидеры постоянно подчеркивают, что очень сопереживают украинскому народу, воспринимают его как братский и так далее. Но при этом там понимают, что украинские политики ведут себя не совсем адекватно.