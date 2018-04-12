Замерзнуть никому не хочется: эксперт об окончательном разрешении Финляндии на строительство «Северного потока-2»
Агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2», говорится в тексте сообщения ведомства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Агентство, в соответствии с законом об использовании финских вод, выдало разрешение проекту «Северный поток-2» между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне», — отмечает ведомство.
Напомним, 5 апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство участка газопровода в своей экономической зоне.
Дешевле и быстрее
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что с «Северным потоком-2» все достаточно просто. Политика политикой, заявления заявлениями, а замерзнуть никому не хочется.
«Для Европы самый хороший способ обеспечить себя газом это получать его напрямую из России. Это дешевле, чем возить судами СПГ из США или Катара. Это надежней, чем пользоваться украинским транзитом. И не будем забывать, что на сегодняшний день только Россия может поставить столько топлива, сколько необходимо, невзирая ни на какие холода. Разрешение на строительство «Северного потока-2» показывает еще одну крайне немаловажную вещь. Несмотря на все слова об «ужасной» России, нам доверяют. Москву считают надежным партнером, который в срок выполнит все обязательства, независимо от геополитических бурь. Заметьте, европейцы хотят отказаться от украинского транзита. Хотя, казалось бы, Украина сейчас такая демократическая страна, стремится в Европу», — пояснил Андрей Иванов.
По словам эксперта, западные лидеры постоянно подчеркивают, что очень сопереживают украинскому народу, воспринимают его как братский и так далее. Но при этом там понимают, что украинские политики ведут себя не совсем адекватно.
«А что говорят про Россию? Что она угрожает европейской цивилизации, вот-вот готовит вторжение своих танковых армад, вмешивается в выборы по всему миру, разрушает целостность ЕС, подтачивает демократические принципы. Казалось бы, как можно иметь дело с такой страной? Да чуть какое обострение, и — Москва перекроет вентиль. И помимо всех бед, которые исходят из России, в Старом Свете наступит еще ледниковый период. Но нет, с нами строят газопровод. Значит, уверены в надежности заключенных договоренностей, верят в возможность иметь долгосрочное сотрудничество.
Одновременно проект «Северный поток-2» показывает, что к России на самом деле относятся вполне нормально. Деловые люди, по крайней мере. Политики делают громкие заявления, но на то они и политики. Но даже они знают, что в России живут добрые и ответственные люди. Главное, как мы знаем, это экономика, а остальное, как говорил классик, есть надстройка. Вот экономика говорит о том, что нам доверяют», — резюмировал Андрей Иванов.