Воронеж, 12 апреля. Самолет Як-130 упал в Воронежской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщили сегодня в Минобороны РФ. В министерстве подчеркнули, что оба пилота катапультировались и сами вышли на связь.

Инцидент произошел около 09.40. Самолет поднялся в воздух с учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в Борисоглебске. Командир экипажа доложил о технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета, после чего руководитель полётов дал команду на катапультирование, добавили в Минобороны.

Находившиеся на борту летчик-инструктор и курсант благополучно катапультировались, приземлились и самостоятельно вышли на связь с аэродромом. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уточняется, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняет специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.