Дерипаска отказался выдвигаться в совет директоров «Норникеля»

Москва, 12 апреля. Российский предприниматель, основной владелец компании «Русал» Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров горно-металлургической компании «Норникель».

Об этом сообщил в четверг представитель «Норникеля», отметив, что от бизнесмена поступил официальный отказ.

«Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля», от него поступил официальный отказ от номинации», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, о том, что Олег Дерипаска вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров ГМК «Норильский никель», стало известно в начале апреля.