Украинские силовики за сутки выпустили по ДНР 604 снаряда

Донецк, 12 апреля. Украинские силовики 27 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. Отмечается, что ВСУ выпустили по ДНР около 250 мин и артиллерийских снарядов, они также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Как пишет РИА Новости, всего украинские военные применили 604 единицы боеприпасов. Накануне украинские силовики обстреляли ДНР 28 раз.

Напомним, на линии разграничения 30 марта был введен новый режим прекращения огня. С инициативой введения «пасхального перемирия» ранее выступил глава ДНР Александр Захарченко.