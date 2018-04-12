Сирия: корреспондент ФАН запечатлел кустарную лабораторию боевиков по производству химоружия в Гуте

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) в ходе прочесывания освобожденных от террористов территорий Восточной Гуты наткнулись на кустарную лабораторию боевиков по производству токсичных отравляющих веществ. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к сирийским солдатам в ходе повторного обследования местности и запечатлел на видео покинутый объект джихадистов.

Данная находка была обнаружена в городе Сакба, расположенном в южной части теперь уже уничтоженного анклава вооруженных бандформирований. На записи, снятой нашим репортером, можно увидеть большое количество всевозможных емкостей и лабораторных колб с различными кислотами и другими химическими веществами, в том числе и с хлором. Также в помещении были найдены средства индивидуальной защиты западного производства.

По мнению военнослужащих САА, данная лаборатория использовалась радикалами для экспериментов по созданию новых видов химоружия и взрывчатых веществ. Судя по обстановке, можно предположить, что ее бывшие хозяева очень торопились, покидая объект в последний раз, и пытались в спешке замести следы.

Стоит отметить, что данная лаборатория является далеко не первым таким объектом, обнаруженным в ходе прочесывания освобожденных от исламистов территорий. Подобное кустарное производство осуществлялось боевиками также и в соседних населенных пунктах Восточной Гуты, в провинции Идлиб, а также других регионах Сирии.

Несмотря на это, западные страны продолжают бросаться безосновательными обвинениями в проведении химатак в адрес правительственных войск САР. Последний такой инцидент, как утверждают американцы, якобы произошел в Думе. Никаких доказательств, однако, США не предоставили.