Эксперт по химоружию рассказал, чего ждать от доклада ОЗХО по делу Скрипаля

Москва, 12 апреля. Эксперты Организации по запрещению химического оружия(ОЗХО) завершили расследование инцидента, связанного с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Организация передала результаты своего расследования Великобритании. Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин рассказал, какую информацию можно узнать из представленного ОЗХО доклада.

Антон Уткин рассказал, каким может быть предположительно содержание представленного доклада, который был сделан экспертами ОЗХО, сообщает Sputnik. По его мнению, в докладе будет сообщено о том, что «в таких-то пробах, отобранных из таких-то мест, обнаружены такие-то химические вещества».

Эксперт подчеркнул, что в докладе не будут представлены никакие предположения или политические заявления касательно происхождения веществ, которыми могли быть отравлены Сергей и Виктория Скрипаль. Он объясняет это тем, что «это технически невозможно – определить происхождение вещества по составу проб».

«Что касается Великобритании, то она, вероятно, будет все равно пытаться использовать любые результаты ОЗХО в качестве подтверждения своей версии. А как она это сделает – посмотрим», — заявил в эфире радио Sputnik Уткин.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на МИД Великобритании, эксперты организации передали свой доклад Великобритании и его направят всем странам-участникам ОЗХО в четверг.

«Мы попросили их завтра распространить текст среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и опубликовать основные выводы, чтобы все могли их увидеть в 12.00*», — сообщает представитель ведомства.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

*В 14.00 по московскому времени