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Ученые объяснили, почему показная привязанность укрепляет отношения
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    Ученые объяснили, почему показная привязанность укрепляет отношения

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    Ученые объяснили, почему показная привязанность укрепляет отношения

    Вашингтон, 12 апреля. Американские ученые пришли к выводу, чтоб даже демонстрация неискренней привязанности укрепляет отношения. Социологи из Техасского университета объясняют это тем, что каждый человек хочет слышать о теплых чувствах.

    Слова любви помогают человеку добиться желаемого от своего партнера. «Обманчивые ласковые обещания», как их называют ученые, используются примерно 2-3 раза в неделю. Каждый осознает преимущество преувеличения любви.

    Одни делают это ради отдачи — «она сказала, что любит меня, поэтому я тоже говорю это», либо чтобы избежать конфликтов или споров — «если я с ним буду ласкова, может быть, он не будет так раздражен», либо для эмоциональных манипуляций. В таком случае пара будет чувствовать себя хорошо в эмоциональном плане.

    Обманчивая привязанность является способом поддержания отношений. Это дает партнерам комфортное состояние, когда все кажется под контролем. Кроме того, если один из партнеров более привлекательный физически, второй будет говорить о сильной любви к нему, пишет Planet today. 

    Автор: Ирина Селезнева
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