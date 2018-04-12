Ученые объяснили, почему показная привязанность укрепляет отношения

Вашингтон, 12 апреля. Американские ученые пришли к выводу, чтоб даже демонстрация неискренней привязанности укрепляет отношения. Социологи из Техасского университета объясняют это тем, что каждый человек хочет слышать о теплых чувствах.

Слова любви помогают человеку добиться желаемого от своего партнера. «Обманчивые ласковые обещания», как их называют ученые, используются примерно 2-3 раза в неделю. Каждый осознает преимущество преувеличения любви.

Одни делают это ради отдачи — «она сказала, что любит меня, поэтому я тоже говорю это», либо чтобы избежать конфликтов или споров — «если я с ним буду ласкова, может быть, он не будет так раздражен», либо для эмоциональных манипуляций. В таком случае пара будет чувствовать себя хорошо в эмоциональном плане.

Обманчивая привязанность является способом поддержания отношений. Это дает партнерам комфортное состояние, когда все кажется под контролем. Кроме того, если один из партнеров более привлекательный физически, второй будет говорить о сильной любви к нему, пишет Planet today.