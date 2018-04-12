Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

Москва, 12 апреля. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима перемирия, турецкие коллеги насчитали два нарушения. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия. Представители Турции зафиксировали два случая стрельбы в провинции Идлиб.

Напомним, в четверг под контроль сирийского правительства перешла вся территория Восточной Гуты. Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня российская военная полиция начала работу в сирийском городе Дума.