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Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

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    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия

    Москва, 12 апреля. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений режима перемирия, турецкие коллеги насчитали два нарушения. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации

    Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия. Представители Турции зафиксировали два случая стрельбы в провинции Идлиб.

    Напомним, в четверг под контроль сирийского правительства перешла вся территория Восточной Гуты. Как сообщили в Минобороны РФ, сегодня российская военная полиция начала работу в сирийском городе Дума.

    Автор: Тимур Румянцев
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