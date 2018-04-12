Рассмотрение иска о блокировке Telegram начнется в пятницу

Москва, 12 апреля. Таганский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу иска Роскомнадзора о блокировке на территории России мессенджера Telegram в пятницу, 13 апреля.

Об этом сообщила судья Юлия Смолина, уточнив, что заседание назначено на 10.00 утра в пятницу, передает РИА Новости.

Напомним, Роскомнадзор требует заблокировать Telegram на территории России из-за отказа администрации мессенджера предоставить в соответствии с законодательством РФ ключи шифрования ФСБ. По словам юриста Telegram, сделать это технически невозможно.

Ранее стало известно, что Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а в качестве заинтересованного лица.