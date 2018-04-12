Будет хуже, чем с КНДР: в Совфеде ответили на мечты Киева вернуть себе ядерное оружие

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а вслед за ним и лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко назвали ошибкой отказ страны от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от ядерных держав — США, Великобритании и России.

«Сейчас можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой были написаны», — заявил глава СНБО Александр Турчинов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

А чуть позже депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, что давно называл «стратегической ошибкой» ядерное разоружение Украины, за которую его страна «платит кровью».

«Ошибки надо уметь не только признавать, но и исправлять. И у Украины для этого есть все возможности, была бы только политическая воля и понимание национальных интересов», — написал в соцсети лидер «Радикальной партии».

Член Совета Федерации Игорь Морозов напомнил, что ядерное разоружение Украины произошло не по ее собственной воле, поскольку решение о нем принималось под давлением американцев. После распада СССР Украина оказалась третьей ядерной державой в мире по числу ядерных зарядов после США и России

«Украина передала ядерное оружие России не по своей воле. Это было решение американцев. Как тогда, так и сегодня украинское руководство всегда зависело от Вашингтона. И поэтому не в их воле принимать решение о создании ядерного оружия в своей стране. Даже притом, что у них есть многое для этого», — заметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сенатор также напомнил о существовании договора о нераспространении ядерного оружия.

«Если украинцы вопреки всему начнут создавать ядерное оружие в своей стране, то их ждет участь Северной Кореи или хуже. Это изоляция, это жесткие санкции, которые не выдерживают даже такие авторитарные лидеры, как Ким Чен Ын. А посему, я считаю, что это все пустая политическая риторика, связанная с отвлечением украинского населения от тех социальных и экономических проблем, в которое его ввергло сегодняшнее руководство страны: Порошенко, тот же Турчинов и все остальные», — полагает Игорь Морозов.

Сенатор подчеркнул, что «мир не позволит украинцам создавать ядерное оружие».