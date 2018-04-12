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«Это было весело, когда он бегал, бил и брил»: Соловьев ответил на твиты Трампа о «милых» и «умных» ракетах
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    «Это было весело, когда он бегал, бил и брил»: Соловьев ответил на твиты Трампа о «милых» и «умных» ракетах

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    «Это было весело, когда он бегал, бил и брил»: Соловьев ответил на твиты Трампа о «милых» и «умных» ракетах

    Москва, 12 апреля. Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал странные твиты президента США Дональда Трампа, в которых глава Белого дома призвал Россию готовиться к запуску Вашингтона по Сирии «милых и новых «умных» ракет.

    Соловьев отметил, что риторика Трампа выглядела уместно в то время, когда он участвовал в шоу World Wrestling Federation, однако в политике такое смешение жанров, по меньшей мере, удивляет.

    «Я понимаю, когда Трамп не был президентом, когда речь шла о его участии в шоу World Wrestling Federation, где он бегал, бил, брил – это было прикольно и весело! Но вот какое-то смешение жанров, которое меня очень удивляет!» — подчеркнул журналист в эфире радиостанции «Вести FM».

    «Это было весело, когда он бегал, бил и брил»: Соловьев ответил на твиты Трампа о «милых» и «умных» ракетах

    Соловьев заметил, что ранее в американской политике подобных вещей не происходило: сегодня не только Трамп, но и другие представители США используют в международной дипломатии язык, который был прежде немыслим.

    «Я ни в коей мере не претендую на хорошее знание Америки, но так, более-менее представляю: я жил там какое-то время, и работал, и часто там бывал раньше», — отметил журналист.

    Напомним, накануне президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter с небольшим промежутком два радикально отличающиеся друг от друга сообщения. В первом он пригрозил России, что США направят в Сирию ракеты, назвав их «умными» (smart) и «милыми» (nice). Во втором призвал заканчивать гонку вооружений.

    Объясняя странное поведение Трампа, психиатр назвал его манипуляцией, отметив, что американский президент является «прекрасным самопиарщиком».  

    Автор: Василий Котов
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