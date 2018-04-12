«Твитдипломатия» в шаге от ядерной войны: Соловьев прокомментировал «игривые» записи Трампа о ракетах

Москва, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару по Сирии новыми «умными» ракетами. Об этом американский лидер написал в своем Twitter. Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал «твитдипломатию» Трампа, по его мнению, оказавшуюся в шаге от ядерной войны, заявив, что хамство стало почерком современной американской политики, превращающей международную обстановку в сумасшедший дом.

«Вот все думал, как назвать этот жанр? Я имею в виду не «твитдипломатию», когда Трамп объявляет практически Третью мировую войну в «Твиттере». Притом в какой-то игривой манере такой, что даже не понимаешь, вообще, ты сейчас серьезно или нет? Читаешь и думаешь: это кто пишет?» — заметил он в эфире радиостанции «Вести FM».

Отдельно Соловьев указал и на то, что в микроблоге президента США с разницей в несколько часов появлялись практически противоположные вещи. Так, сначала Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару в САР, затем предложил Москве помощь в решении экономических проблем, которое возникли исключительно благодаря стараниям Вашингтона. В обмен на эту помощь Трамп хочет, чтобы Россия и США «работали вместе». А после назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в Америке причиной плохих отношений между странами.

«А, главное, вдруг выясняется, что во всем этом виноват Мюллер. То есть мы практически дошли до стадии ядерной войны (ну, если так, серьезно говорить), когда Трамп пишет: «Россия! Приготовься, сейчас полетят наши «умные» ракеты (там еще куча определений), новые, nice», – такие «милые», «умные» новые ракеты – это вообще какая-то болезнь!» — подчеркнул Соловьев.

Журналист отметил, что такое поведение было «прикольно и весело», когда он не был президентом США и участвовал в шоу World Wrestling Federation, где он «бегал, бил, брил».

«Но вот какое-то смешение жанров, которое меня очень удивляет! Это то, что происходит сейчас в американской политике, чего, на самом деле, раньше не было», — заключил он.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать вероятное нанесение удара США по Сирии, выразил надежду на то, что все участники мирового сообщества будут воздерживаться от шагов, которые во-первых, в реальности ничем не спровоцированы, а во вторых, могут дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе.

Кроме того представитель Кремля подчеркнул, что Москва выступает за объективное расследование сообщений о якобы наличии в Сирии химического оружия и не согласна с версией об этом ряда западных стран.